Anticorruzione o morte, dubbi di Meloni su Eccher e Salvini alza le barricate su Anac

Il vicepremier leghista punta a chiudere velocemente. Ma non è escluso un rinvio per evitare pasticci. Favorita sempre la sua ex avvocata. Il caso dell’Anac e le altre autorità poco incisive e territorio per lottizzazionu

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La fretta dell’annuncio di Matteo Salvini rischia di causare un altro problema: la Lega non sa ancora chi piazzare alla presidenza dell’Autorità anticorruzione dopo il passo indietro di Trifone Altieri. Il leader leghista ha promesso la nuova proposta «per lunedì». Ma il rebus non è di facile soluzione, anche perché la sua prima scelta resta Claudia Eccher, attualmente componente laica del Consiglio superiore della magistratura, e in passato sua legale di fiducia, che come raccontato da Domani h