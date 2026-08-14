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Busti e accendini del Duce: la legge dimenticata sui gadget del fascismo

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico
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14 agosto 2026 • 19:12Aggiornato, 14 agosto 2026 • 20:55

Come è possibile trasformare un totalitarismo violento e antidemocratico, che fu protagonista di enormi crimini in un souvenir o un oggetto di merchandising? Il nodo, dunque, non è soltanto giuridico. È soprattutto culturale

Come ogni estate, puntuali come i gavettoni di Ferragosto, sui giornali della Riviera romagnola compaiono le proteste di turisti – quasi sempre stranieri – che trovano incomprensibile poter acquistare nei negozi di souvenir busti di Mussolini e Hitler, calendari del Ventennio, bottiglie di vino con il volto del Duce o altri gadget fascisti. E, come ogni anno, tutto si esaurisce in pochi giorni, senza lasciare alcuna conseguenza. Molti sono convinti che in Italia l'apologia del fascismo sia sempl

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.

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