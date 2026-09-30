Armi al Kuwait e gas a zero. Meloni in versione Mr Wolf

Le società partecipate, seppur con modi diversi, rispondono alla volontà della premier. La leader passa all’incasso personale. La sintesi della sorella Arianna: «Grazie Giorgia»
Con Silvio Berlusconi era il brianzolo “ghe pensi mi” a essere entrato nella mitologia della narrazione politica. Ai tempi di Giorgia Meloni il discorso può essere mutuato in un romanesco “ce penso io”. In ogni caso c’è una sola persona a prendere in mano i dossier, la presidente del Consiglio. Né il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, né il ministro della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, hanno fatto qualcosa di concreto, al di là delle dichiarazioni di rito. Entrambi non pervenu