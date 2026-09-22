Il programma dopo la legge elettorale

Armi all’Ucraina. La tregua è lontana anche tra Pd e M5s

lisa di giuseppe e daniela preziosi
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22 settembre 2026 • 07:00

Conte: «Fiducioso su un punto di caduta sul mandato di Nova». Dem divisi fra gli ottimisti e quelli che invece prevedono la rottura  

Alla fine dell’assemblea Nova, il cielo del campo largo sembra più nero di prima. Il tema più attenzionato dai media, ma anche dal Nazareno, era quello delle armi all’Ucraina. Giuseppe Conte si è presentato di fronte ai suoi declamando che il 91,7 per cento dei partecipanti ritiene che «continuare a inviare armi allontana la pace». E ha assicurato che la posizione M5s «non sarà diluita». Affermazioni che hanno sconfortato gran parte del gruppo dirigente Pd. La riformista Lia Quartapelle dà voce

lisa di giuseppe e daniela preziosi