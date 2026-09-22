Armi all’Ucraina. La tregua è lontana anche tra Pd e M5s

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Alla fine dell’assemblea Nova, il cielo del campo largo sembra più nero di prima. Il tema più attenzionato dai media, ma anche dal Nazareno, era quello delle armi all’Ucraina. Giuseppe Conte si è presentato di fronte ai suoi declamando che il 91,7 per cento dei partecipanti ritiene che «continuare a inviare armi allontana la pace». E ha assicurato che la posizione M5s «non sarà diluita». Affermazioni che hanno sconfortato gran parte del gruppo dirigente Pd. La riformista Lia Quartapelle dà voce