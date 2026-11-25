Sul fisco scintille fra Conte e Avs: «Stupito, passi indietro». La replica: «Colpa del M5s». Sull’Ucraina pentastellati in trincea. Il Pd: «Parliamo di negoziato perché l’abbiamo aiutata»

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Sulla patrimoniale la sintesi non arriva, sulle armi all’Ucraina neanche. Tutto rinviato. E così il programma dell’alleanza progressista sta facendo un lungo giro – tre settimane durante le quali sono arrivate convergenze un po’ su tutto – ma alla fine è ritornato al punto dolente. Anzi ai punti, due per la precisione. Se anche il 26 novembre non arriva una soluzione, spetterà ai leader affrontarli. E se sulla patrimoniale un accordo sembra ancora possibile, dopo un testacoda comunicativo, sul n