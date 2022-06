Il presidente del Consiglio Draghi interverrà alle 15 in Senato in vista del Consiglio europeo. Il Movimento 5 stelle ha chiesto che il parlamento sia coinvolto prima di un invio di armi. La capogruppo Beghin dopo l’ira di Grillo per lo scontro con Di Maio però aggiunge: «Serve responsabilità»

Questa mattina la maggioranza si riunirà di nuovo alle 8:30 per cercare di trovare un accordo su cosa scrivere nella risoluzione che dovrà essere votata in parlamento sull’Ucraina. Il presidente del consiglio Mario Draghi interverrà alle 15 in Senato in vista del Consiglio europeo e il punto su cui non è ancora stato deciso è proprio quello su conflitto, mentre in Europa si ipotizza di stabilire un nuovo invio di armi.

Ieri il Movimento 5 stelle, dopo che sui giornali si è parlato dell’ipotesi di una risoluzione indipendente, ha comunicato la posizione che ha portato al tavolo con le altre forze di governo, in pratica un vincolo per Draghi che lo costringa a chiedere il via libera del parlamento su un eventuale nuovo invio di armi, Palazzo Chigi tuttavia non sarebbe disposto a cedere.

Il Pd si sta proponendo come mediatore, ma nonostante gli sforzi attualmente non si è arrivati a una formulazione comune.

Di Maio e le polemiche

Oltre alla risoluzione, il Movimento ieri ha discusso il dissenso del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che gli ha portato le critiche dei vertici pentastellati a partire da Giuseppe Conte. Una guerra interna che non piace al fondatore del Movimento, Beppe Grillo: «Così ci biodegradiamo in tempi record», avrebbe detto ai suoi il fondatore dei Cinque stelle a quanto riporta l’AdnKronos. Il termine espulsione usato contro l'ex capo politico e attuale ministro degli Esteri lo avrebbe mandato su tutte le furie: per Grillo le “punture” di Di Maio andavano ignorate. Grillo potrebbe arrivare a Roma nei prossimi giorni, pare giovedì.

La capogruppo del Movimento in Europa, Tiziana Beghin, che ha partecipato al Consiglio nazionale del Movimento cerca di ridimensionare: «Non ho sentito Beppe, ma sicuramente queste lotte intestine ci rendono più deboli. Questo è un regalo per i nostri avversari e non possiamo permettercelo» ha detto al Corriere della Sera. «Servono unità, dialogo e responsabilità» e ha aggiunto: «Nessuno ha pronunciato la parola espulsione».

