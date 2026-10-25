Arriva Terranova, Cinecittà diventa come Colle Oppio

Al posto di De Mita, dimissionario a novembre 2025, è arrivato Terranova, dirigente di FdI e proprietario del Sanctuary, locale con sede a Colle Oppio. Scelto anche da Arianna Meloni per festeggiare i 50 anni

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Vedi Cinecittà e pensi a Colle Oppio. Fratelli d’Italia ha riempito il vuoto nel cda della società pubblica di via Tuscolana affidata dall’ad, Manuela Cacciamani: il posto di Giuseppe De Mita, passato full time a Sport e Salute spa, è stato preso da Pier Paolo Terranova, dirigente del partito di Giorgia Meloni e proprietario del Sanctuary, locale romano (aperto anche in altre città italiane), con sede a Colle Oppio. Vicino alla storica sezione del Msi. Il Sanctuary è un posto molto caro a milita