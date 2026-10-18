Assenza in rassegna, al “Messaggero” crescono malumori

Nonostante le lamentele per la scomparsa, nel giugno scorso, degli articoli di Messaggero, Mattino, Gazzettino e Corriere adriatico, il gruppo Caltagirone e Data Stampa non sono arrivate a un accordo

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Non si intravedono spiragli nel contenzioso tra il gruppo Caltagirone e Data Stampa sul copyright degli articoli pubblicati nella rassegna stampa di Camera e Senato. Nonostante le lamentele per la scomparsa, nel giugno scorso, degli articoli di Messaggero, Mattino, Gazzettino e Corriere adriatico, le parti non sono arrivate a un accordo. La notizia sta creando malcelati malumori nella redazione di via del Tritone: senza la presenza nelle rassegne, i pezzi non raggiungono i parlamentari. Le segna