Nella notte, ad Atene è stata incendiata da ignoti l’auto della prima consigliera dell’ambasciata italiana in Grecia Susanna Schlein, sorella della deputata Elly Schlein, probabile candidata al segreteria del Partito democratico. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito l’episodio «un attentato» e ha espresso solidarietà a Schlein e la sua famiglia. Tajani, che si recherà oggi in Grecia per un incontro fissato in precedenza, ha detto che visiterà l’ambasciata.

Secondo quanto riferito dalle agenzie, Schlein e la sua famiglia sono state svegliate nella notte dal rumore di esplosioni e si sono accorti che una delle loro automobili era esplosa dopo essere stata incendiata. Sul posto sono stati trovati inneschi che probabilmente servivano ad appiccare il fuoco a una seconda vettura.

