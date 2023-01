Quindici psicologi, residenti in diverse parti del mondo, dall’Italia al Messico, hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica in difesa degli attivisti di Ultima generazione, che il 2 gennaio hanno imbrattato la facciata di palazzo Madama. «Ciò che viene davvero vilipeso non sono le facciate di pietra e di legno della Repubblica ma le istanze di vita presenti e future»