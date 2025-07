L’aumento – poi bloccato – dei pedaggi autostradali è il nuovo caso che sta scombussolando il caldo fine settimana estivo del governo Meloni.

L’emendamento al dl Infrastrutture prima presentato e poi ritirato da Fratelli d’Italia che avrebbe fatto aumentare in media di circa un euro ogni 1000 km il costo dell’autostrada, infatti, ha fatto saltare i nervi al ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

In realtà, la firma era anche della Lega, che dopo l’indicazione stizzita del suo leader ha ritirato il suo sì e per questo anche FdI ha fatto un passo indietro sulla presentazione dell’emendamento. Inevitabili gli attacchi delle opposizioni. «Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno cambiato talmente tante volte idea in questi anni che non possiamo certo fidarci di un comunicato stampa», è stato il commento della leader dem Elly Schlein.

Saltato così l’emendamento ribattezzato «tassa sulle vacanze», mancano al conto circa 90 milioni di euro che servivano per coprire gli aumenti strutturali dei costi dell’infrastruttura visto l’aumento dei costi dell’energia per l’illuminazione, e che ora dovranno essere trovati altrove.

Rimane però violento lo scontro politico sottostante: fonti di Fratelli d’Italia hanno fatto sapere di aver aderito controvoglia ad una richiesta della Lega che poi si è rimangiata l’iniziativa e che l’emendamento era a firma di tutto il centrodestra.

Un cortocircuito di maggioranza che fa immaginare altre e ben più gravi questioni irrisolte.

Una tra tutte: la scelta dei candidati presidenti delle quattro regioni al voto, il Veneto in particolare. Ma anche le diverse posizioni in materia di acquisto di armi in seguito al sì all’aumento al 5 per cento della spesa firmato con la Nato.

«Visto che li abbiamo scoperti con le mani dentro il portafoglio dei cittadini e contrastati ora sono costretti a fare retromarcia per l'imbarazzo. Ricapitoliamo: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia firmano un emendamento per alzare i pedaggi autostradali al casello dal primo agosto, in piene vacanze: non un aumento automatico ma una loro proposta ben precisa per scaricare tasse e balzelli sui cittadini. Nemmeno un po' di onestà di ammettere: abbiamo sbagliato, abbiamo firmato una proposta sbagliata», ha scritto sui social il leader M5S Giuseppe Conte.

© Riproduzione riservata