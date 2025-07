Un emendamento al decreto Infrastrutture firmato dai relatori del partito di Giorgia Meloni introduce l’incremento dei pedaggi: un millesimo di euro a chilometro in più per auto, moto, tir e camper. Obiettivo: far fronte ai costi crescenti di Anas. Ma l’opposizione e i consumatori protestano

È destinato a scattare proprio quando milioni di italiani si metteranno in viaggio per le vacanze: dal primo agosto aumenterà il costo per viaggiare in autostrada. La misura è contenuta in un emendamento al decreto Infrastrutture, attualmente all’esame della commissione Ambiente alla Camera. Il testo introduce un ritocco alla quota che le concessionarie devono corrispondere ad Anas, con effetti diretti sulle tariffe applicate agli automobilisti. L’incremento, pari a un millesimo di euro per ogni chilometro percorso, si applicherà a tutte le categorie di veicoli: dalle auto e moto fino ai camion e ai mezzi pesanti.

La misura, stando al testo, entrerà in vigore “dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della disposizione”. Considerando il calendario parlamentare, questo significa primo agosto. In altre parole, nel cuore dell’esodo estivo, quando il traffico sulle autostrade raggiunge i picchi dell’anno. Non è un caso, quindi, che la notizia abbia subito sollevato critiche da parte delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori.

Una manovra strutturale

La relazione illustrativa all’emendamento spiega che la manovra è pensata come risposta strutturale al crescente fabbisogno di Anas, legato alla ridefinizione della rete e all’aumento dei costi di gestione.

La misura dovrebbe generare un gettito annuo di circa 90 milioni di euro, con 37 milioni attesi già nel 2025. Il calcolo è stato effettuato sulla base dei volumi di traffico rilevati nel 2023 e confermati in crescita nei primi mesi del 2024. Un euro ogni mille chilometri, spalmato su milioni di veicoli in transito, diventa così una leva finanziaria importante. Per chi guida, tuttavia, è un ulteriore rincaro generalizzato in un contesto già segnato dall’aumento dei prezzi.

Il Pd parla di «tassa d’agosto», i consumatori di «sorpresa inaccettabile»

Durissima la reazione dell’opposizione. Elly Schlein ha accusato il governo di colpire i cittadini nel momento più delicato dell’anno, «mentre vanno in vacanza». Per la segretaria del Pd, si tratta dell’ennesimo intervento nascosto sotto la forma di un emendamento, lontano dal dibattito pubblico e calibrato per fare cassa: «L’unica necessità e urgenza del governo Meloni è mettere le mani nelle tasche degli italiani». Il gruppo parlamentare del Partito Democratico ha già depositato un subemendamento per fermare l’aumento.

Anche le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra. Assoutenti definisce la misura «una bruttissima sorpresa estiva», contestando l’assenza di miglioramenti tangibili nella qualità del servizio: «I cantieri infiniti e i disservizi cronici continuano a pesare sugli automobilisti, che ora si vedono anche puniti con un rincaro ingiustificato». Il presidente Gabriele Melluso chiede un monitoraggio puntuale della rete, con la possibilità di differenziare i pedaggi in base allo stato delle infrastrutture.

Non meno critico il commento dell’Unione nazionale consumatori. Il presidente Massimo Dona parla apertamente di “vergogna” e accusa il governo di aver scelto ancora una volta la strada più semplice: «Hanno già eliminato gli sconti sulle accise, ripristinato gli oneri di sistema sulle bollette e alzato l’Iva sul gas. Ora tocca ai pedaggi».

L'aumento è già legge?

L’emendamento non è ancora approvato, ma il suo percorso sembra già tracciato. Il voto è atteso in commissione lunedì, e la maggioranza ha tutto l’interesse a chiudere la conversione del decreto prima della pausa estiva. A meno di colpi di scena, i rincari scatteranno come previsto.

In un’estate già segnata da ritardi nei cantieri, allarmi sul traffico e rincari dei prezzi, il rischio è che l’aumento dei pedaggi finisca per aggravare la percezione di una distanza sempre più ampia tra il governo e le difficoltà quotidiane degli italiani.

