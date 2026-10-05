L’hotel di lusso a spese dello Stato: Bartolozzi, una “zarina” a Capri

Esattamente un anno fa l’allora capo gabinetto del ministero alla Giustizia era sull’isola per un convegno. Arrivò con motovedetta della Guardia di Finanza e alloggiò al Quisisana. A pagare era «l’amministrazione»
Capo di gabinetto e zarina al ministero, in trasferta a Capri con motovedetta della Finanza e alloggio di lusso all’hotel Quisisana. Un anno fa l’ascesa politica di Giusi Bartolozzi sembrava inarrestabile, nulla scalfiva il suo potere e la rete di relazioni. Dodici mesi dopo non c’è solo l’inchiesta sul marito Gaetano Armao, indagato per corruzione con la funzione pubblica trasformata «in un mercimonio», si legge nelle carte dell’inchiesta siciliana, ma c’è anche altro. Domani può svelare i dett