Bartolozzi-Casellati, imbarazzo al ministero. La zarina punta il seggio

L’incontro riservato tra l’ex capa di gabinetto del Guardasigilli Bartolozzi e la ministra delle Riforme Casellati ha fatto infuriare Mura, capo di gabinetto di Nordio, Mura. Il motivo? La presenza del suo vice Corasaniti, fedelissima dell’ex zarina di via Arenula

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Non è più la “zarina” del ministero della Giustizia, ma Giusi Bartolozzi continua a non passare inosservata a largo Arenula. L’ultimo caso riguarda un incontro riservato dell’ex capa di gabinetto del Guardasigilli, Carlo Nordio, con la ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, entrambe ex compagne di partito di Forza Italia. Fin qui niente di anomalo. Un faccia a faccia politico tra vecchie conoscenti. Solo che ad accompagnarla, come risulta a Domani, ci sarebbe stato anche l’a