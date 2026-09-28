File e carburante esaurito: Meloni adesso aspetta Q8

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File su file, ma qua e là il carburante è già finito. Si sono verificate tutte le conseguenze negative, oltre a quelle positive, previste nelle ore precedenti al primo lunedì di sconti sul carburante praticati da Eni e Ip. Code si sono registrate davanti alle stazioni di servizio un po’ in tutto il Paese, alcune delle pompe hanno già esaurito il carburante a disposizione, mentre alcuni punti vendita hanno registrato erogazioni raddoppiate. Senz’altro l’operazione immagine del governo è pienament