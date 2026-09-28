la strategia dei rapporti personali

File e carburante esaurito: Meloni adesso aspetta Q8

Lisa Di Giuseppe
28 settembre 2026 • 20:29
Segui Domani su Google

La premier cerca la mediazione con l’operatore del Kuwait, anche se potrebbe non bastare. Le pompe bianche vogliono il price cap all’ingrosso, ma il problema dell’offerta è strutturale

File su file, ma qua e là il carburante è già finito. Si sono verificate tutte le conseguenze negative, oltre a quelle positive, previste nelle ore precedenti al primo lunedì di sconti sul carburante praticati da Eni e Ip. Code si sono registrate davanti alle stazioni di servizio un po’ in tutto il Paese, alcune delle pompe hanno già esaurito il carburante a disposizione, mentre alcuni punti vendita hanno registrato erogazioni raddoppiate. Senz’altro l’operazione immagine del governo è pienament

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth