Il video intitolato “Un cuore da ragionere” che fa il verso al «cuore di un banchiere» di Mario Draghi. L'attacco diretto a Di Maio: «“Giggino a cartelletta” adesso è là che aspetta di archiviarsi in qualche ministero della Nato, ma se dobbiamo morire non vorrei morire cartelletta». Toninelli entusiasta

Il fondatore del Movimento 5 stelle parla per la prima volta dopo la caduta del governo Draghi: «Quel parlamento lì non se lo merita nessuno, figuriamoci Draghi, nemmeno l'ultimo degli italiani», e ribadisce:«I due mandati sono l’antibiotico».

Beppe Grillo è riapparso in un video pubblicato sul proprio blog. «Siamo in un momento caotico e potremmo essere morti tra 15 giorni» ha aggiunto riferendosi al M5s, «ma i nostri due mandati sono luce in questa tenebra incredibile, sono l'interpretazione della politica come un antibiotico» quasi «un servizio civile» spiega nel suo video intitolato “Un cuore da ragionere” che mima il «cuore di banchiere» di Mario Draghi.

La regola pentastellata dei due mandati, ha proseguito, «dovrebbe diventare legge di stato, l'Italia lo merita come una legge contro i cambi di casacca, si merita una legge elettorale con sbarramento, una per la sfiducia costruttiva. Non siamo riusciti a farle, mi sento colpevole anch'io, però abbiamo di fronte qualcosa di straordinario: sono tutti contro di noi», e quando è così «vuol dire che abbiamo ragione» ha concluso nel video.

Il riferimento a Di Maio

Mentre il ministro Luigi Di Maio continua ad attaccare i suoi colleghi di partito, Grillo dopo la scissione e la nascita di Insieme per il futuro lo cita esplicitamente per la prima volta: «C'è gente che entra in politica per diventare una cartelletta. “Giggino a cartelletta” adesso è là che aspetta di archiviarsi in qualche ministero della Nato».

Con di Maio, per Grillo, ci sono «decine e decine di cartellette che aspettano a loro volta di essere archiviate in qualche ministero». E scherza: «Se dobbiamo morire non vorrei morire come una cartelletta».

L’entusiasmo di Toninelli

«Forza, forza tutti noi!» esulta l’ex ministro Danilo Toninelli subito dopo sui social. Toninelli è entusiasta per il ritorno in campo di Beppe Grillo: «Ho appena visto il video di Beppe e ho le lacrime agli occhi finalmente questo vero, intimo, modo di essere Movimento 5 stelle. È l’unica cosa che ci serve, niente tattiche, niente strategie che anche da noi abbiamo visto. “Giggino 'a cartelletta” faceva solo quello, e il cuore non so dove cazzo lo avesse, se a destra o a sinistra». E «Viva Beppe Grillo, viva il Movimento 5 stelle, viva i due mandati che dovrebbero essere un'imposizione di legge». Anche lui per il limite non potrebbe più ricandidarsi.

