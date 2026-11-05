Provenzano: «La nostra destra? Trumpiani minori. Il campo largo vince se è radicale»

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Peppe Provenzano (responsabile esteri Pd, ndr), per il ministro Tajani la sconfitta di Trump non cambia niente per l'Italia. È così? Non si è reso conto che siamo immersi nella prima campagna elettorale globale. Ungheria prima, poi Brasile e Serbia, oggi l’America del midterm hanno tutte lo stesso significato: un potente risveglio democratico contro le derive illiberali e le estreme destre. In poche settimane stanno cambiando gli equilibri politici del mondo. Anche l’Italia, e i paesi europei ch