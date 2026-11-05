L’INTERVISTA

Provenzano: «La nostra destra? Trumpiani minori. Il campo largo vince se è radicale»

Daniela Preziosi
05 novembre 2026 • 07:00
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L’ex ministro: «Un messaggio potente, la democrazia si salva allargando la mobilitazione a chi resta a casa, a partire dai giovani». La ricetta? «Serve un’alleanza larga, mai settaria, che si rivolga alla maggioranza delle persone, che chiedono una vita dignitosa»

Peppe Provenzano (responsabile esteri Pd, ndr), per il ministro Tajani la sconfitta di Trump non cambia niente per l'Italia. È così? Non si è reso conto che siamo immersi nella prima campagna elettorale globale. Ungheria prima, poi Brasile e Serbia, oggi l’America del midterm hanno tutte lo stesso significato: un potente risveglio democratico contro le derive illiberali e le estreme destre. In poche settimane stanno cambiando gli equilibri politici del mondo. Anche l’Italia, e i paesi europei ch

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.