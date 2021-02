Caduta accidentale per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L’ex Cavaliere, fa sapere una nota dell’ufficio stampa del suo partito, «è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco». Berlusconi è stato ricoverato per una notte alla clinica La madonnina per gli accertamenti del caso, poi questa mattina è stato dimesso. Al momento, fanno sapere da Forza Italia, l’ex presidente del Consiglio «è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento europeo».

Meno di un mese fa, il leader di FI era stato ricoverato nel reparto cardiotoracico dell'ospedale del Principato di Monaco per un problema cardiaco, su indicazione del suo medico personale, Alberto Zangrillo. Era stato dimesso dopo pochi giorni.

Leggi anche – L’idea di Carfagna al governo agita FI, ma lei ha già vinto

© Riproduzione riservata