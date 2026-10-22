il mini-decreto

Ai tir poche risorse e in ritardo: Meloni tampona l’emergenza

Giulia Merlo
22 ottobre 2026 • 20:13
Segui Domani su Google

Stanziati appena 175 milioni, forze dell’ordine in campo per far smobilitare i blocchi. Lollobrigida e Rixi soli in conferenza stampa. Per Confimprenditori «servono altri soldi»  

Il mini decreto del governo per rispondere alle proteste degli autotrasportatori vale poche centinaia di milioni: 45,2 milioni di euro per il credito d’imposta già previsto per il periodo da marzo ad agosto 2026 – facendo passare l’agevolazione da 430 a circa 480 milioni – più altri 60 milioni per le spese da settembre al 5 ottobre. Al settore agricolo vanno invece 60 milioni di contributi a fondo perduto validi nel 2026, 10 milioni alla pesca. In tutto, quindi, il pacchetto di aiuti extra, risp

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.