Ai tir poche risorse e in ritardo: Meloni tampona l’emergenza

Stanziati appena 175 milioni, forze dell’ordine in campo per far smobilitare i blocchi. Lollobrigida e Rixi soli in conferenza stampa. Per Confimprenditori «servono altri soldi»
Il mini decreto del governo per rispondere alle proteste degli autotrasportatori vale poche centinaia di milioni: 45,2 milioni di euro per il credito d’imposta già previsto per il periodo da marzo ad agosto 2026 – facendo passare l’agevolazione da 430 a circa 480 milioni – più altri 60 milioni per le spese da settembre al 5 ottobre. Al settore agricolo vanno invece 60 milioni di contributi a fondo perduto validi nel 2026, 10 milioni alla pesca. In tutto, quindi, il pacchetto di aiuti extra, risp