«Non sono scappata, non ho paura della verità»: così Maria Rosaria Boccia, dopo il forfait a È sempre Cartabianca, in un messaggio inviato a Bianca Berlinguer che lo ha letto in diretta durante la trasmissione. Nel messaggio la donna spiega di aver rinunciato all'intervista «solo perché non c'erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione».

La retromarcia è arrivata a ridosso della diretta in cui l’imprenditrice coinvolta nel caso Sangiuliano avrebbe dovuto dare la propria versione dei fatti su come fossero andate le cose. Ma all’ultimo, quando era già stata truccata, dopo una conversazione con la conduttrice Boccia ha deciso di non partecipare alla trasmissione.

La donna stessa stamani ha pubblicato nelle sue storie Instagram un passaggio di Berlinguer in cui la conduttrice spiega la genesi dell’intervista: «Maria Rosaria Boccia era stata invitata da me a fare un’intervista singola ma lei stessa si era offerta, come tutti i nostri giornalisti presenti in studio sanno, di partecipare al talk e confrontarsi con gli altri perché non desiderava che la sua intervista fosse commentata in sua assenza. Invece, arrivata oggi pomeriggio negli studi del Palatino, dopo una lunga conversazione ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendere un’altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana».

La dichiarazione di De Gregorio

Durante il dibattito andato in onda a questo punto senza Boccia, ospiti e conduttrice hanno comunque commentato le parole che avevano scambiato con l’imprenditrice prima della puntata.

Boccia «mi ha detto che non ha avuto una relazione sessuale con il ministro e che questo si chiarirebbe dalla telefonata in cui aveva sentito la moglie dire di stracciare la nomina. La moglie sapeva che questa relazione non c'era ha detto Berlinguer e la questione è stata confermata anche da Concita De Gregorio, anche lei presente ai colloqui con Boccia prima della trasmissione: «Ha detto che non ha avuto alcuna relazione, sessuale o sentimentale con il ministro ma solo un rapporto affettivo».

Il rapporto con mediaset

Berlinguer ha anche rivendicato la sua decisione editoriale di invitare Boccia, sganciata dalla linea di Mediaset. «Questa intervista era stata concordata tra me e lei, in una decisione nel rispetto della mia autonomia editoriale che questa azienda, ancora una volta, ha dimostrato di mantenere, così come mi era stato promesso quando sono venuta dalla Rai» ha detto la giornalista chiudendo la puntata di Cartabianca.

«Ho letto tutte le ricostruzioni assurde anche sui giornali» ha proseguito Berlinguer, «si è dato un significato politico al mio lavoro che non c'è, perché io mi sono semplicemente limitata a fare la giornalista come faccio da anni con la massima serietà, il massimo impegno, perché poi può capitare a tutti quello che è successo a me stasera».

