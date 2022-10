«Sono qui in incognito», dice il leghista Claudio Borghi entrando alla Camera. Lui è un senatore, e ieri ha votato a palazzo Madama. Ma molti del gotha leghista si radunano a Montecitorio per festeggiare il lieto evento: Lorenzo Fontana diventa presidente della Camera. Umberto Bossi, prima di esprimere il suo voto da deputato, arriva accolto dal segretario Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli.

Dopo che La Russa è diventato presidente del Senato grazie anche ai voti dell’opposizione, i parlamentari di Lega e Italia viva-Azione esibiscono pacche sulle spalle.

Io non le ho viste, ho visto quelle tra Lega e Fratelli d’Italia per congratularsi per la vittoria di La Russa.

Fontana è già al centro delle polemiche. Le sue posizioni contro l’aborto e amichevoli con il presidente russo Vladimir Putin stanno facendo discutere.

Fontana è la persona più tranquilla e pacifica del mondo.

Lui stesso ammette di essere vicino al mondo pro-life, se non bastassero le sue dichiarazioni contro il gender e le famiglie arcobaleno.

Essere per la famiglia tradizionale è diventata una colpa?

Il problema è quando c’è la paura per i diritti civili all’interno della società, che è cresciuta dall’affossamento del ddl Zan in poi.

Bisogna tornare in sé, tutti devono essere liberi di avere le proprie idee in tutti i modi.

E invece cosa ne pensa del fatto che nel 2018 si diceva «favorevolmente impressionato» dalle dichiarazoni di Putin e dal «risveglio religioso cristiano» della Russia? Per lui era «una luce per noi occidentali».

Era in linea con le dichiarazioni di tutti i partiti prima che succedesse la guerra in Ucraina.

In linea anche con il segretario Matteo Salvini, ovviamente.

Certo.

© Riproduzione riservata