Cambio di look: alla Salute arrivano le tende nuove

Il ministero della Salute, guidato da Schillaci, ha deciso di sostituire circa 200 tende, giudicate non più conformi alle normative e agli standard di decoro richiesti dagli «ambienti di alta rappresentanza istituzionale». E arriva anche l’ex parlamentare come consulente

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Liste d’attesa e investimento in sanità? Macché. La priorità del ministero della Salute è il cambio delle tende. E per farlo si prevede una spesa di 91.500 euro. Il ministero, guidato da Orazio Schillaci, ha deciso di sostituire circa 200 tende della sede di Lungotevere Ripa, a Roma, giudicate non più conformi alle normative e agli standard di decoro richiesti dagli «ambienti di alta rappresentanza istituzionale». L’accordo biennale è stato affidato alla Fasestore di Pomezia, che ha proposto uno