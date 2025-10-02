La premier ha detto che «dispiace che di fronte a un appello a votare unitariamente, la gran parte dell'opposizione abbia fatto un'altra scelta». Dopo le comunicazioni del capo della Farnesina, la segretaria del Pd ha risposto che «per noi il percorso di pace è indivisibile dal riconoscimento dello stato palestinese»

false false

In aula alla Camera si è votato per le cinque risoluzioni presentate su Gaza. Due sono di maggioranza, una di Italia Viva, una del Pd con M5s e Avs e una di Più Europa. Il voto si è svolto dopo che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto la sua informativa sulla situazione in Medio Oriente e di quella dopo il blocco delle navi della Flotilla.

Le mozioni del centrodestra

La maggioranza ha presentato due mozioni: una sul riconoscimento della Palestina a condizione dell’esclusione di Hamas dal governo e del rilascio degli ostaggi, anticipata dalla premier Giorgia Meloni da New York, e una più breve sul sostegno al piano di pace proposto dagli americani.

Questa seconda è stata sottoscritta anche da Azione e dal deputato del Misto Luigi Marattin, tecnicamente all’opposizione. L’esito a Montecitorio è stato il sì con 182 voti a favore - compresi quelli di Più Europa - 101 astenuti e nessun contrario per la risoluzione che «impegna il governo a compiere ogni attività utile a sostenere e favorire l’iniziativa di pace messa in campo dagli Usa, che oggi costituisce l’unica prospettiva realistica per porre fine ad un conflitto sanguinoso» e quindi per interrompere la guerra nella striscia di Gaza.

«Mi dispiace che di fronte a un appello che avevamo fatto alle opposizioni a votare unitariamente una mozione di sostegno al piano di pace per la crisi mediorientale, la gran parte dell'opposizione abbia fatto un'altra scelta. Davvero questo non lo comprendo. Ricordo che c'è stato un sostegno a questo piano da parte dei paesi europei, dei paesi arabi, dell'Autorità nazionale palestinese, quindi rimane solo la sinistra italiana che evidentemente ha posizioni più radicali», ha detto Meloni, a margine del vertice Ue in corso a Copenaghen.

La mozione sul riconoscimento della Palestina, invece, è stata sottoscritta solo dalla maggioranza.

La Camera, poi, ha bocciato la mozione di Pd-M5s-Avs su Gaza e sul riconoscimento dello stato di Palestina. Ha approvato invece le mozioni di Italia Viva («lavorare per il piano Blair per Gaza» verso la soluzione «due popoli e due stati» e il «rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini italiani a bordo dela Flotilla») e la maggior parte degli impegni contenuti nella risoluzione Più Europa, incentrata sul sostegno al piano Trump e sul futuro di ricostruzione della striscia di Gaza.

La replica di Schlein

La segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla Camera, ha risposto a Meloni che «questa notte l’esercito ha bloccato e arrestato gli attivisti con un atto illegale da ogni punto di vista, questo non glielo abbiamo sentito dire, ministro Tajani, nemmeno una parola di condanna o di critica rispetto a quello che è accaduto» e «non è possibile stare a guardare mentre Netanyahu compie atti di pirateria in acque internazionali».

A fronte dell’assenza di condanna o critica di quanto accaduto, Schlein ha invitato Meloni «a mollare la clava e provi a fare la presidente del Consiglio», riferendosi agli attacchi contro la Flotilla lanciati dalla premier.

Così ha spiegato il no alla risoluzione di maggioranza: «Serve chiarezza sul riconoscimento dello stato di Palestina, serve il pieno coinvolgimento dei palestinesi nella fase di transizione e serve porre fine anche alle occupazioni illegali della Cisgiordania cui il piano di Trump non fa cenno».

Dunque la mozione per sostenere il piano di Trump è «invotabile» perché, pur «sperando che questo accordo si faccia al più presto», «per noi il percorso di pace è indivisibile dal riconoscimento dello stato palestinese. Come potete chiederci di votare una vostra risoluzione che ignora questo punto, con una misera strategia parlamentare mira a dividerlo. Per noi le due cose stanno insieme». E ancora «lo stato di Palestina o si riconosce o non si riconosce, non esiste il riconoscimento condizionato».

© Riproduzione riservata