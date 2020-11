Stanno per cambiare ancora i colori della cartina d’Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che sarà in vigore a partire da domenica 15 novembre. Farà passare in area rossa le regioni Campania e Toscana. Saranno invece in zona arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche: come nei giorni scorsi, a ogni colore corrispondono diverse restrizioni.

ZONA GIALLA

Nell'area gialla – Lazio, Molise, Sardegna, Veneto e Provincia di Trento – sarà vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. C’è la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. Come previsto ci sarà la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Stabilita la riduzione al 50 per cento della capienza per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Saranno chiusi musei e mostre. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie. Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Chiusura di bar e ristoranti fissata alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

ZONA ARANCIONE

La zona arancione, definita dal Dpcm con uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, comprende Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria, Puglia e Sicilia. Dal 15 novembre ci saranno anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Alle precedenti restrizioni, si aggiungerà il divieto degli spostamenti in entrata e in uscita da una regione all’altra e da un comune all’altro, salvo che per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. A questo si unisce la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio comune. Ci sarà la chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

ZONA ROSSA

La zona rossa, caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, riguarda Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta e adesso anche Bolzano. Dal 15 novembre anche Campania e Toscana. Qui è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un comune all’altro.

Come in zona arancione, ci sarà la chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. A queste si aggiunge la chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri, barbieri, librerie e cartolerie. Chiusi i centri estetici.

La didattica a distanza sarà per la scuola secondaria di secondo grado e per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e Cip. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione con la mascherina e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Per tutti gli altri dubbi, dalle visite ai nonni, alle assemblee di condominio, il governo ha di recente pubblicato delle risposte alle domande più comuni.

