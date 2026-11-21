Prossima settimana tavoli a tappe forzate: oggi sulle armi a Kiev, lunedì sulla patrimoniale. Ma la chiusura per novembre è difficile. Come le primarie prima della sentenza della Corte

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Il campo largo, lo zoccolo duro dell’alleanza progressista, Pd-M5s-Avs, prova a gonfiare le sue vele mettendosi a favore del vento della piazza. Venerdì 20 novembre a Roma Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno sfilato a lungo alla testa del corteo a fianco del segretario Cgil Maurizio Landini. Nella manifestazione romana c’era anche Giuseppe Conte, in un altro spezzone: un disallineamento che naturalmente ha alimentato il sospetto che non volesse incontrare gli alleati, magari a