Il timore è che Conte non voglia “chiudere” davvero. Il M5s: «Falso». Tensioni sul ddl Antisemitismo: Fiano lascia il Partito democratico

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Il giorno dopo il suo ultimatum sulla patrimoniale («se non c’è, non c’è l’alleanza»), Nicola Fratoianni corregge il tiro. Non c’è «nessuna tempesta», dice, «sono convinto che si troverà un punto di convergenza. Ci sono diversi modi di intendere la necessità comune di un intervento sulle grandissime ricchezze», Avs ha la patrimoniale «ma non ci presentiamo dicendo la nostra proposta o morte». Pochi minuti dopo Betta Piccolotti, sempre di Avs, a Radio 1 la mette giù così: «La patrimoniale ci sarà