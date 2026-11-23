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La definizione «fumata nera» viene per lo più contestata dai partecipanti. Ma nella sostanza, nelle riunioni dei tavoli degli sherpa del campo progressista sui diversi punti programmatici, molti temi sono ormai precipitati in testi condivisi: ma non tutti. E quelli che non lo sono, sono esattamente i nodi più delicati, su cui le posizioni dei diversi partiti sono dall’inizio più distanti. Bonelli: «Chi ha ucciso Cop31 sta perdendo terreno sui mercati globali» La settimana santa della patrimoni