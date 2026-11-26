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Il tavolo del centrosinistra sulla politica estera, incagliato sulla questione delle armi all’Ucraina, è slittato. A venerdì 27, in modalità da remoto. Il Pd, lì rappresentato da Peppe Provenzano e Alessandro Alfieri, ha proposto di far decantare la discussione per un giorno per un ultimo tentativo di mediazione. Il documento unitario è a buon punto: c’è il no al riarmo, l’intesa su Europa, Mediterraneo, Palestina, difesa comune europea, politiche migratorie. Anche sulla guerra di Putin c’è acco