Gli sherpa del centrosinistra in attesa di convocazione (o almeno di mail)

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Gli “sherpa” dei partiti del centrosinistra sono pronti a sedersi ai tavoli tematici del programma. Sono in attesa di convocazione. Ma a ieri “il mister” ancora non aveva chiamato. Dunque non è oggi il giorno dell’avvio del “percorso”. Succederà in settimana, assicurano dal Nazareno, come da impegno dei leader: «Sappiamo quando il confronto finirà, cioè a fine novembre». Intanto oggi alle 18 si riunirà la segreteria del Pd. All’ordine del giorno: la manovra, la manifestazione unitaria e, appunto