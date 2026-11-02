Gli sherpa del centrosinistra in attesa di convocazione (o almeno di mail)

Sul programma trattano i capigruppo dei partiti. M5s invierà anche Paola Taverna, Onorato un suo “tecnico”, il responsabile del programma Marco Mistretta. I leader entreranno in campo sui nodi politici. Ma giovedì già siincontreranno a Roma, ospiti di Maurizio Landini, all’assemblea su un altro programma, quello del Cgil
Nominati quasi tutti
Gli “sherpa” dei partiti del centrosinistra sono pronti a sedersi ai tavoli tematici del programma. Sono in attesa di convocazione. Ma a ieri “il mister” ancora non aveva chiamato. Dunque non è oggi il giorno dell’avvio del “percorso”. Succederà in settimana, assicurano dal Nazareno, come da impegno dei leader: «Sappiamo quando il confronto finirà, cioè a fine novembre». Intanto oggi alle 18 si riunirà la segreteria del Pd. All’ordine del giorno: la manovra, la manifestazione unitaria e, appunto