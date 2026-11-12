Intesa di massima Pd-M5s, martedì si parlerà di Kiev

I futuri partner del campo largo hanno evidenziato i punti in comune sugli esteri. Di Ucraina si ragionerà martedì alla prossima riunione: la strada già imboccata per raggiungere un accordo è quella di una formulazione che metta d’accordo tutti. Entusiasmo per l’evocazione di una nuova Helsinki e il ritorno alla tradizione diplomatica dell’Italia

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Appuntamento a martedì prossimo, in tasca un accordo non definitivo, ma almeno non un fallimento. Il primo tavolo sulla politica estera del campo largo si chiude dopo due ore con un’intesa di massima e alcune questioni ancora da chiudere. Ogni partito di quelli presenti al tavolo – il Pd con Peppe Provenzano, il M5s con i capigruppo Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, Italia viva con Enrico Borghi, Avs con Peppe De Cristofaro e +Europa con Riccardo Magi – ha qualche passaggio della trattativa d