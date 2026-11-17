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Fumata nera, ed è già la seconda. Alla nuova convocazione del tavolo del centrosinistra sulla politica estera filtra il solito «clima costruttivo», il solito giuramento generale sul fatto che «la volontà di trovare una sintesi c’è». Ma alla fine della riunione, iniziata martedì 17 novembre alle 8 di mattina e finita dopo le 11, la realtà è che le armi a Kiev, il nodo dei dissensi fra le forze al tavolo, sono il convitato di pietra, la stessa parola «Ucraina» non è mai stata pronunciata. Si è par