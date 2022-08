Il video di due anni fa del candidato di Azione Pasquale del Prete, ritrovato dal Giornale, sta circolando in queste ore. Dal palco urlava: «Insieme a Enzo del Prete ci hanno accusato di essere camorristi». Enzo del Prete era sindaco della giunta di Frattamaggiore commissariata per infiltrazioni nel 2001. Il partito di Matteo Renzi spiega di non aver partecipato alla scelta, Calenda ancora non si è espresso