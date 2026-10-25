Capilista e autonomia, lo scambio di Salvini per restare segretario

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Il congresso della Lega «di lotta e di governo» è diventato il luogo in cui i salviniano hanno accusato i dissidenti silenziosi di parlare troppo in pubblico, cioè di criticare Matteo Salvini alimentando così la narrazione di un partito diviso. Claudio Durigon, già vice del Capitano, l’ha spiegata così: «Andare sui giornali a screditarci non è gioco di squadra. Da oggi si deve ripartire con un altro spirito». E il mood si capisce quale sarà quando annuncia che «Sono convinto che Salvini vorrà Lu