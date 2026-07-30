La cappa che soffoca il paese distratto dalla propaganda

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Non occorreva una ricerca straniera per renderci consapevoli dell’intollerabile livello di violenza cui sono esposti alcuni amministratori locali. Bastava leggere i dossier di Avviso pubblico. Pratichiamo assiduamente la rimozione sistematica di tutto quanto racconti il nostro declino. Questo autoinganno è praticato anche in altre democrazie occidentali

All’Italia law & order che scambia tumulti di piazza per “attacco allo Stato” e ”terrorismo”, segnaliamo una minaccia allo Stato e alla democrazia che ha ben altra verità e consistenza: l’Italia detiene il primato europeo, e con grande distacco sul secondo classificato, per quantità di attacchi ad amministratori e personale di enti locali (il 64 per cento sul totale del continente, più di un crimine a settimana). Lo attesta il report 2026 dell’Acled, Armed Conflict Location & Event Data, un cent