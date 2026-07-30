Italia

La cappa che soffoca il paese distratto dalla propaganda

Guido Rampoldi
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30 luglio 2026 • 21:06Aggiornato, 30 luglio 2026 • 21:11

Non occorreva una ricerca straniera per renderci consapevoli dell’intollerabile livello di violenza cui sono esposti alcuni amministratori locali. Bastava leggere i dossier di Avviso pubblico. Pratichiamo assiduamente la rimozione sistematica di tutto quanto racconti il nostro declino. Questo autoinganno è praticato anche in altre democrazie occidentali

All’Italia law & order che scambia tumulti di piazza per “attacco allo Stato” e ”terrorismo”, segnaliamo una minaccia allo Stato e alla democrazia che ha ben altra verità e consistenza: l’Italia detiene il primato europeo, e con grande distacco sul secondo classificato, per quantità di attacchi ad amministratori e personale di enti locali (il 64 per cento sul totale del continente, più di un crimine a settimana). Lo attesta il report 2026 dell’Acled, Armed Conflict Location & Event Data, un cent

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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