Cara Famiglia, 267mila euro per l’immagine del ministero

Oltre 250mila euro di affidamento del dipartimento per le Politiche della famiglia con lo scopo di valorizzare l’operato della ministra Roccella
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
C’è un momento, quando una legislatura si avvia alla scadenza, in cui non basta aver fatto, fatto poco o troppo poco: bisogna far sapere. Del resto lo ha detto la premier Giorgia Meloni che bisogna comunicare le cose fatte. E al Dipartimento per le Politiche della famiglia, guidato dalla ministra Eugenia Roccella, devono aver preso il principio molto sul serio. Ad agosto sono partiti, a distanza di appena 18 giorni, due affidamenti diretti per raccontare agli italiani le politiche familiari del