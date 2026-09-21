Cara Famiglia, 267mila euro per l’immagine del ministero

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

C’è un momento, quando una legislatura si avvia alla scadenza, in cui non basta aver fatto, fatto poco o troppo poco: bisogna far sapere. Del resto lo ha detto la premier Giorgia Meloni che bisogna comunicare le cose fatte. E al Dipartimento per le Politiche della famiglia, guidato dalla ministra Eugenia Roccella, devono aver preso il principio molto sul serio. Ad agosto sono partiti, a distanza di appena 18 giorni, due affidamenti diretti per raccontare agli italiani le politiche familiari del