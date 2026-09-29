Price cap da Q8 e sulle bollette si sfidano Eni ed Enel

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Una rincorsa agli sconti. Nella sua trattativa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto interventi anche sulle bollette ed Eni ha prontamente eseguito, annunciando ieri che proporrà il 30 per cento di sconto a chi sottoscrive entro il 24 ottobre una nuova tariffa: uno sconto da 100 euro all’anno a famiglia, potenzialmente da 200 per chi ha una doppia fornitura. Nel pomerggio batte un colpo anche Enel, che segnala come un’offera di sconto del 50 per cento sia disponibile per i clien