sconti di fine legislatura

Price cap da Q8 e sulle bollette si sfidano Eni ed Enel

Lisa Di Giuseppe
29 settembre 2026 • 20:55
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Continua l’offensiva energetica di Meloni. Oltre al Kuwait, la premier può contare su un taglio alle bollette di luce e gas da parte dell’azienda guidata da Descalzi

Una rincorsa agli sconti. Nella sua trattativa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto interventi anche sulle bollette ed Eni ha prontamente eseguito, annunciando ieri che proporrà il 30 per cento di sconto a chi sottoscrive entro il 24 ottobre una nuova tariffa: uno sconto da 100 euro all’anno a famiglia, potenzialmente da 200 per chi ha una doppia fornitura. Nel pomerggio batte un colpo anche Enel, che segnala come un’offera di sconto del 50 per cento sia disponibile per i clien

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth