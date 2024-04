Un gruppo di dirigenti e amministratori locali ha inviato un documento al leader leghista per contestare la linea politica e chiedere un ritorno alle origini: «Basta isolamento politico, no ad Afd». Bocciata la possibile candidatura di Vannacci

Il dissenso è diventato pubblico, il malcontento non è più un sentimento circoscritto e sottaciuto: i leghisti del Nord chiedono a Matteo Salvini un cambio di strategia politica, che torni appunto a guardare di nuovo al settentrione ed eviti lo spostamento verso l’ultradestra europea.

In una lettera firmata da dirigenti, sindaci e amministratori locali, viene insomma contestata tutta la linea della Lega per Salvini premier. A partire dalla possibile candidatura di Roberto Vannacci alle Europee. Considerato un estraneo alla tradizione del vecchio Carroccio.

«Perché abbiamo smesso di dialogare con forze autonomiste e federaliste, per accordarci con chi non ha la nostra naturale repulsione nei confronti di fasci e svastiche?», è uno dei passaggi più forti del documento inviato alla segreteria nazionale. Allo stesso modo viene bocciata l’ipotesi di un’intesa, anche solo elettorale, con l’Udc di Lorenzo Cesa, che comunque nei giorni scorsi aveva smentito la voce. I moderati con lo scudo crociato valutano altre soluzioni.

Salvini e l’isolamento politico

Tra ventuno firmatari ci sono gli ex deputati Cristian Invernizzi e Daniele Belotti, l’attuale segretario di Lega Tigullio, Fabio Bozzo, oltre a Paolo Grimoldi, l’ex segretario regionale in Lombardia, finora una delle poche voci critiche uscite allo scoperto contro la leadership di Salvini. Tra i sindaci figurano, invece, quelli di Rovato e Travagliato (Brescia), Tiziano Belotti e Renato Pasinetti, ma anche Magda Beretta, attuale sindaca di Senago (Milano). Nella lista ci sono poi Dario Galli, ex viceministro e già presidente della provincia di Varese e Luca Paolini, storico punto di riferimento leghista nella Marche.

«In questi cinque anni, nonostante la storica affermazione elettorale conseguita, la Lega è stata relegata ad un ruolo di importanza residuale sia nell’assemblea parlamentare che nelle altre istituzioni europee», si legge nel testo inviato a Salvini. Sotto accusa viene messo, quindi, «l’isolamento politico non ci ha consentito di incidere concretamente nella ricerca di soluzioni a problematiche di interesse del movimento, siano esse di natura storica o attuale». Insomma, dal Papeete in poi il leader è finito nel pallone. Rendendo la Lega ancillare nella coalizione di centrodestra.

I dissidenti chiedono che «su tematiche come l’immigrazione, la qualità dell’alimentazione, l’agricoltura, le politiche ambientali, industriali e la sfida energetica» occorre «dare risposte concrete ai cittadini, evitando l’appannamento dell’interesse degli iscritti e un affievolimento della loro partecipazione». E ancora: «È inevitabile dunque chiedersi dove sia finito il tradizionale pragmatismo che ci ha sempre portati alla ricerca di collocazioni utili al raggiungimento degli obiettivi».

Niente Udc e Afd

Un altro paletto fissato, per certi versi il più importante in vista delle Europee, riguarda le alleanze e gli interlocutori: «Siamo convinti che, se le indiscrezioni sulla candidatura nelle nostre liste di personaggi con forte marcatura nazionalista, totalmente estranei al nostro movimento, fossero veritiere, renderebbero ancor più difficile il perseguimento degli obiettivi storici del partito». Non c’è scritto Vannacci, ma la sua ombra si staglia, eccome.

Da qui l’affondo più duro: «Non comprendiamo neppure come sia possibile coniugare l’alleanza elettorale con l’Udc di Cesa e quella strutturale in Europa con l’Afd tedesca. Due alleanze obiettivamente inconciliabili». Perché «sono partiti e movimenti che nulla hanno a che fare con la nostra storia culturale e politica».

Quindi viene invocata «la tradizionale e giusta distanza che abbiamo sempre mantenuto da tutti gli opposti estremismi». Salvini, insomma, è finito sul banco degli imputati. Con la Lega nordista che mette per iscritto il proprio malessere. E chissà se basterà agitare un po’ il vessillo dell’Autonomia differenziata, attualmente in esame alla Camera.

