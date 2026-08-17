Nuove poltrone da assegnare

Carrozzone marino, la norma ad hoc per un’altra agenzia

Stefano Iannaccone
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17 agosto 2026 • 07:00

Il governo prevede una misura ad hoc per far partire l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, che prevede la nomina del dg da parte di Crosetto e un ruolo centrale di Musumeci

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il governo ha fretta di far partire l’Asas, l’agenzia che si occupa di controllare i fondali marini, che si candida a essere l’ultimo carrozzone firmato dal governo Meloni. Con tanto di maxi-stipendio (circa 360mila euro) per il direttore generale. La fine della legislatura incombe e la preoccupazione è che la macchina, affidata ai ministri Guido Crosetto (Difesa) e Nello Musumeci (Politiche per il mare), non parta. Così nel decreto Pa e Protezione civile, approvato dal cdm a inizio agosto, è st

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.