Carrozzone marino, la norma ad hoc per un’altra agenzia

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Il governo ha fretta di far partire l’Asas, l’agenzia che si occupa di controllare i fondali marini, che si candida a essere l’ultimo carrozzone firmato dal governo Meloni. Con tanto di maxi-stipendio (circa 360mila euro) per il direttore generale. La fine della legislatura incombe e la preoccupazione è che la macchina, affidata ai ministri Guido Crosetto (Difesa) e Nello Musumeci (Politiche per il mare), non parta. Così nel decreto Pa e Protezione civile, approvato dal cdm a inizio agosto, è st