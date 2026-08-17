Carrozzone marino, la norma ad hoc per un’altra agenzia

Il governo prevede una misura ad hoc per far partire l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, che prevede la nomina del dg da parte di Crosetto e un ruolo centrale di Musumeci
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Il governo ha fretta di far partire l’Asas, l’agenzia che si occupa di controllare i fondali marini, che si candida a essere l’ultimo carrozzone firmato dal governo Meloni. Con tanto di maxi-stipendio (circa 360mila euro) per il direttore generale. La fine della legislatura incombe e la preoccupazione è che la macchina, affidata ai ministri Guido Crosetto (Difesa) e Nello Musumeci (Politiche per il mare), non parta. Così nel decreto Pa e Protezione civile, approvato dal cdm a inizio agosto, è st