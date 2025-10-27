false false

Il figlio di un’amica per addetto stampa. Edmondo Cirielli, vice-ministro degli Esteri e candidato del centrodestra alle regionali in Campania, ha voluto alla Farnesina, come suo responsabile della comunicazione, Massimiliano Ferrini.

Una scelta coraggiosa: il curriculum del 24enne presenta solo un’esperienza nell’ambito comunicativo. Poco male. L’incarico, iniziato un anno fa, prevede uno stipendio da 50mila euro annui.

I suoi consigli informali, si racconta, sono ben accolti anche per la campagna elettorale di Cirielli. E in caso di vittoria potrebbe avere un ruolo ancora più prestigioso. Ferrarini, del resto, non era un emerito sconosciuto: è figlio di Maria Assunta Rossi, consigliera regionale di Fratelli d’Italia in Abruzzo.

La storia ha attirato l’attenzione dei 5 stelle, che hanno presentato un’interrogazione con la senatrice, Gabriella Di Girolamo.

