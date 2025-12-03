«Mi stanno stressando perché ho avuto l’ardore e l’ardire di trovare casa su Immobiliare.it.» ha commentato il ministro dei Trasporti, dopo l’inchiesta di Domani sull’affare della villa alla Camilluccia da 674 mq

«Mi stanno stressando perché ho avuto l’ardore e l’ardire di trovare casa su Immobiliare.it. Quindi ho avuto questo favore: sono andato come qualche altro milione di italiani su immobiliare.it». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato l’affare – svelato da un’inchiesta di Domani – che lo ha visto comprare una villa sulla Camilluccia, a Roma, insieme alla sua compagna Francesca Verdini, a un prezzo più che conveniente. Una villa da 674 metri quadrati, con 28 vani, in una zona esclusiva della Capitale, al prezzo di 1,35 milioni di euro.

«Sono andato come qualche altro milione di italiani su immobiliare.it, peraltro da fesso, pagando esattamente la cifra richiesta su immobiliare.it», ha aggiunto Salvini durante l’inaugurazione del nuovo palazzo dell’Aviazione Civile. Tra l’altro, l’atto di compravendita è stato sottoscritto dal notaio Alfredo Maria Becchetti, candidato con la Lega nelle scorse elezioni politiche, ma non eletto, che ha seguito come notaio l’atto che ha riacceso la spa Stretto di Messina.

Interrogazioni parlamentari

La polemica sulla casa di Salvini è montata. Le opposizioni ora chiedono al ministro e al governo di chiarire. Il deputato del Pd, Andrea Casu, è partito all’attacco: «La villetta della presidente Meloni mascherata da abitazione modesta, il villone di Salvini acquistato a prezzi stracciati, il super-appartamento del sottosegretario Durigon, la villa della ministra Santanchè: chiederemo conto al governo con interrogazioni parlamentari di tutti gli inquietanti interrogativi che le inchieste pubblicate da Domani stanno portando alla luce»

«Quello che però è già evidente è che questo governo sta regalando agli italiani solo promesse tradite mentre l’unico “Piano casa” effettivamente realizzato riguarda il ministro Salvini e l’acquisto a prezzi stracciati della sua nuova villa. Nella manovra, infatti, non sono previste le risorse che servono per affrontare l’emergenza abitativa, né oggi né nei prossimi provvedimenti», ha aggiunto Casu, concludendo: «Se il governo non avvia una politica seria, concreta e non ideologica sul tema della casa, le difficoltà delle grandi e delle piccole città resteranno irrisolte. Le chiacchiere stanno a zero: senza investimenti veri non si affronta l'emergenza abitativa che pesa su migliaia di famiglie».

Il piano casa di Salvini

Anche dal Movimento 5 Stelle sono arrivate reazioni. «Il piano casa di Salvini non esiste e al momento l’unica rigenerazione l’ha fatta lui grazie all’acquisto di una villa a 2 mila euro al mq. Parliamo di una villa che ha trovato su Immobiliare.it e di proprietà della famiglia Acampora, il cui padre era stato condannato per corruzione nell’affare con Previti. Ora io sfido qualsiasi persona a trovare, a Roma, una casa a 2 mila euro al mq», ha dichiarato in Aula il capogruppo M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi.

«Abbiamo un ministro che annuncia un piano casa, ma poi non fa niente e si compra una villa a questi prezzi nella zona della Camilluccia. Nel frattempo la fondazione per rigenerare Roma è partecipata da Caltagirone a cui abbiamo dato mano libera per prendersi una banca. Ma cosa c’è di più melma schifosa tra finanza e politica di questa cosa qua?», ha concluso il pentastellato.

