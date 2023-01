Le rivendicazioni in nome di Alfredo Cospito l’anarchico detenuto al 41 bis si moltiplicano. Oggi era l'ultimo giorno di una "chiamata internazionale all'azione" lanciata nelle scorse settimane via web sui siti riconducibili alla galassia anarchica per ribadire la solidarietà nei confronti dell’uomo in sciopero della fame. Gli attacchi sono avvenuti da Torino a Barcellino, l’episodio più grave a Berlino.

Nella capitale tedesca l’auto, con targa diplomatica, del primo consigliere Luigi Estero è stata incendiata nei pressi dell’ambasciata italiana presso la capitale tedesca. Il consolato di Barcellona ha invece subito un imbrattamento e la rottura di una vetrata. Sui muri del consolato sono state lasciate scritte in catalano che rimandano alla mobilitazione anarchica per la detenzione al 41 bis di Alfredo Cospito.di Alfredo Cospito: «LLibertat Cospito», «Estat Italia' Assassi», «Amnistia total». Ed è questa la pista su cui sta lavorando l’intelligence.

I fatti ricalcano quanto accaduto a dicembre ad Atene, dove l’auto della funzionaria diplomatica Susanna Schlein è stata distrutta e che era stato ricondotto al movimento anarchico.

Meloni: «Più sicurezza per i diplomatici»

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha espresso solidarietà nei confronti dei diplomatici colpiti dagli eventi e si è detto fiducioso sul prosieguo delle indagini.

