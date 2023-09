Meloni, all’angolo dopo l’aumento dei flussi, ha portato in cdm misure straordinarie per gestire i migranti. Si tratta di un assist all’alleato leghista, che ormai è anche avversario interno, che ha avuto gioco facile nel riportare al centro del dibattito un tema che è il suo cavallo di battaglia, attaccando sia l’Ue che la gestione imposta da Meloni, strappando il tema al ministro leghista Piantedosi

Il consiglio dei ministri ancora in corso ha aggiunto un punto sostanziale all’ordine del giorno divulgato la settimana scorsa e si è tramutato in una riunione di emergenza sui flussi migratori. Un altro seguirà a stretto giro, probabilmente già la settimana prossima.

Sebbene una parte delle misure di sicurezza per le città siano confluite nel cosiddetto decreto Caivano, dopo il viaggio a Lampedusa insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e le critiche alla gestione del governo arrivate dal palco del pratone leghista di Pontida, Giorgia Meloni ha dovuto intervenire.

Le misure straordinarie

Per questo il governo ha dovuto allinearsi alle parole di Meloni del fine settimana, approvando un pacchetto di misure straordinarie per «fare fronte al numero di sbarchi» e sono confluite nel dl Sud, come chiariscono fonti di maggioranza, che si traducono nell’istituzione di un Centro per i rimpatri (Cpr) in ogni regione «con mandato al ministero della Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture per trattenere gli immigrati illegali», e l’aumento fino a 18 mesi del tempo di trattenimento dei migranti, arrivando così al il massimo consentito dalla normativa europea. «Il tempo necessario, – secondo Meloni – non solo per fare gli accertamenti dovuti, ma anche per procedere con il rimpatrio di chi non ha diritto alla protezione internazionale».

Misure che difficilmente potranno avere esiti immediati: i Cpr vanno allestiti in strutture già esistenti e non all’immediata portata e poi gestiti, aumentare il tempo di fermo dei migranti significa organizzarne anche la distribuzione sul territorio nazionale e si intreccia con la complessa e fino ad ora poco fruttuosa attività di rimpatrio.

Politicamente, dunque, il risultato è quello di una premier alla spasmodica rincorsa dei suoi stessi alleati su un tema per il quale gli slogan funzionano mentre si è all’opposizione ma non bastano più quando si governa.

Meloni, che in campagna elettorale non aveva cavalcato la questione migratoria oltre alla boutade sul «blocco navale», da premier ha invece puntato a spostare fuori dall’Italia la sede di risoluzione: in nord Africa con il piano Mattei e a Bruxelles con il coinvolgimento dell’Unione. Entrambe strategie di medio-lungo termine che fino ad ora – specialmente la prima – si sono rivelate infruttuose. Rinunciando invece a capire come fare fronte sul territorio ad arrivi che da sempre in estate sono più massicci.

In consiglio, Meloni ha provato a presentare l’Italia come il paese che detta la linea all’Europa, spiegando che «Il piano in dieci punti presentato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è, per certi versi, sorprendente, perchè perfettamente in linea con quel cambio di paradigma che questo Governo ha sostenuto fin dal suo insediamento e che ora si è affermato a livello europeo».

Poi, forse per la prima volta, ha cercato di condividere il presunto successo con gli alleati: «Decidiamo noi chi entra in Europa, non i trafficanti di esseri umani: sono parole pronunciate ieri a Lampedusa dalla von der Leyen, sono parole che abbiamo più volte pronunciato io, Matteo, Antonio e noi tutti. Questa frase può essere considerata il sunto della nuova visione che si è affermata in Europa grazie all'Italia».

Con la speranza, da parte di Meloni, che la strada europea sia pagante non solo per gestire il fenomeno, ma anche per depotenziare i martellamenti della Lega. «Il governo seguirà con grande attenzione, passo dopo passo, gli impegni che l'Europa si è assunta con l'Italia, a partire dall'impegno per sbloccare in tempi rapidi le risorse previste dal Memorandum con la Tunisia», ha concluso.

Meloni all’angolo

Il risultato però è quello di una premier messa all’angolo da chi, dentro al suo governo, sulla questione migratoria ha vinto un’elezione europea. A Matteo Salvini, Meloni ha fornito un assist politico inaspettato: creando la cabina di regia sui migranti da cui il vicepremier è formalmente escluso e diluendo così le responsabilità del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha permesso alla Lega di smarcarsi dal governo.

Così sia Salvini che Roberto Calderoli hanno avuto gioco facile nel bocciare come fallimentari le attuali strategie, rilanciando le ricette leghiste che tanto bene suonano alle orecchie dei loro militanti di Pontida.

«Basta chiacchiere, gli Italiani si aspettano e si meritano dalla Francia e dall’Europa dei fatti concreti!», si legge in una nota della Lega arrivata appena prima del cdm e in risposta al ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, che ha detto che la Francia non accoglierà chi è arrivato da Lampedusa.

Così ,se Meloni da premier è costretta a muoversi con la diplomazia e tentare la ricucitura con l’odiato Emmanuel Macron, Salvini tornato di lotta porta sul palco di Pontida l’ultradestra di Marine Le Pen e attacca il governo francese.

La metamorfosi, o meglio il ritorno alle origini di Salvini – che sulla lotta all’immigrazione ha costruito la sua cifra politica – è stato involontariamente propiziato dall’ansia accentratrice di Meloni e che ha come principale sbocco le elezioni europee di maggio.

Saranno elezioni proporzionali e il tema migratorio sarà al centro della campagna elettorale: la Lega ha già iniziato a capitalizzarlo a spese di Fratelli d’Italia.

