Per il Pd è meglio la proposta Zucman sopra i 100 milioni netti. Scintille fra Avs e M5s, inedite convergenze tra contiani e renziani

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«Le cose che abbiamo in comune sono 4.850», dice con ostinato ottimismo Elly Schlein citando Daniele Silvestri. Ad oggi però le cose in comune per il centrosinistra restavano almeno una o due di meno. Il primo giro di tavolo sulla voce «fisco» del programma per ora non ha sciolto il nodo: patrimoniale o tassa per i ricchi? Per Giuseppe Conte la questione è malposta. Bene o male, però la questione si è posta. Il confronto – da remoto – è durato due ore e mezzo, dalle 15 alle 17 e 30. Gli ambascia