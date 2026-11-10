L’ora della verità, il nodo ucraino arriva al pettine

Programma sugli esteri, primo giro di confronto. Si parte dalle risoluzioni del 14 ottobre. Tocca a Provenzano, Borghi, De Cristofaro, Magi e i due capigruppo M5s
L’ora della verità arriva domani alle 15, quando si accenderanno gli schermi dei device degli ambasciatori del centrosinistra al tavolo (virtuale) sulla politica estera. Il più delicato, fra quelli del programma. E infatti ogni partito schiera un suo pezzo da novanta: il Pd invia il responsabile Esteri Peppe Provenzano, Iv il senatore Enrico Borghi, Avs il capogruppo al misto del Senato Peppe De Cristofaro, i Cinque stelle entrambi i capigruppo, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, +Europa il se