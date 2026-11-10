Domani il tavolo del centrosinistra

L’ora della verità, il nodo ucraino arriva al pettine

Daniela Preziosi
10 novembre 2026 • 20:59
Segui Domani su Google

Programma sugli esteri, primo giro di confronto. Si parte dalle risoluzioni del 14 ottobre. Tocca a Provenzano, Borghi, De Cristofaro, Magi e i due capigruppo M5s

L’ora della verità arriva domani alle 15, quando si accenderanno gli schermi dei device degli ambasciatori del centrosinistra al tavolo (virtuale) sulla politica estera. Il più delicato, fra quelli del programma. E infatti ogni partito schiera un suo pezzo da novanta: il Pd invia il responsabile Esteri Peppe Provenzano, Iv il senatore Enrico Borghi, Avs il capogruppo al misto del Senato Peppe De Cristofaro, i Cinque stelle entrambi i capigruppo, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, +Europa il se

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.