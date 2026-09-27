Cesare Moreno: «È il governo dei veleni. Con Maestri di Strada sfidiamo la violenza»

L’associazione è in prima linea accanto alle scuole della periferia di Napoli. «Lavoriamo sul dialogo, rispondiamo alla richiesta di senso da parte dei giovani, e siamo costantemente presenti . I ragazzi vivono spesso in una solitudine che è di per sé generatrice di violenza, di incapacità di capire il dolore dell’altro» spiega il fondatore

true false

«Quello che stanno attuando è un genocidio culturale. Stiamo assistendo alla devastazione antropologica delle relazioni umane. Gli annunci dei nostri ministri non fanno altro che diffondere veleno. Chi lo smaltirà?». Se lo domanda Cesare Moreno, fondatore e presidente dell’associazione Maestri di Strada, nata formalmente nel 2003, che opera a Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. Ottanta anni lo scorso 3 settembre, maestro in pensione da 13, nonostante gli annunci