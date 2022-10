Laureata in anatomopatologia, di cui è anche docente, è amica fidata della fidanzata di Berlusconi, Marta Fascina, e in passato ha partecipato a programmi Mediaset

Nata a in Emilia Romagna da dove si è trasferita a Milano, Gloria Saccani Jotti si prepara a guidare il ministero dell’Università. Saccani è laureata in medicina e specializzata in anatomia patologica, disciplina di cui è diventata docente all’università di Parma. Ex membro del consiglio di amministrazione del Cnr, ha fatto parte dell’Aifa. Ha partecipato anche a programmi Mediaset nei quali dava consigli di salute.

L’esperienza politica

Saccani si candida per la prima volta nel 2008 con il Popolo delle libertà senza essere eletta. Tenta di nuovo nel 2018 con Forza Italia ed entra allora alla Camera dei deputati. Viene poi nominata membro della VII Commissione cultura scienza e istruzione. Nella scorsa legislatura, Saccani Jotti ha proposto di reintrodurre il ministero della ricerca o, in alternativa, di attribuire a un sottosegretario la delega sul settore, per rafforzare anche il ruolo dell’Italia in Ue.

Nel 2022 la sua candidatura all’uninominale di Forlì-Cesena viene criticata perché “calata dall’alto”. I detrattori le rimproverano l’estraneità rispetto ai territori in cui è candidata. Nonostante ciò vince sull’avversario di centrosinistra, Massimo Bulbi, con il 40,7 per cento di preferenze. Fonti vicine a Forza Italia la dipingono come un’amica intima di Marta Fascina, attuale compagna del Cavaliere.

© Riproduzione riservata