Chi sarà il comandante della Finanza? L’eterna lotta tra Mantovano e Crosetto

true false

Sono trascorsi sei mesi, ma la situazione non è cambiata per la corsa alla successione di Andrea De Gennaro come comandante generale della Guardia di finanza. La proroga, disposta nella scorsa primavera, ha solo congelato la situazione. L’unica certezza è che il mandato scadrà a brevissimo, il 31 dicembre. E che il nome del successore non si è ancora trovato. Lo scontro è tutto politico, e vede sempre contrapposti soprattutto il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, e il ministro d