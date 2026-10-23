A fine anno scade il mandato di De Gennaro

Chi sarà il comandante della Finanza? L’eterna lotta tra Mantovano e Crosetto

Stefano Iannaccone
23 ottobre 2026 • 07:00
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Il favorito è Augelli, prima scelta del sottosegretario. Ma il meloniano apprezza anche Cuzzocrea: è stato lui a portarlo nei servizi. Il ministro della Difesa e Giorgetti puntano su Sirico nonostante il caso Striano, che indebolisce pure la candidatura di Greco 

Sono trascorsi sei mesi, ma la situazione non è cambiata per la corsa alla successione di Andrea De Gennaro come comandante generale della Guardia di finanza. La proroga, disposta nella scorsa primavera, ha solo congelato la situazione. L’unica certezza è che il mandato scadrà a brevissimo, il 31 dicembre. E che il nome del successore non si è ancora trovato. Lo scontro è tutto politico, e vede sempre contrapposti soprattutto il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, e il ministro d

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.