Commissione Covid, sulle audizioni segrete è scontro tra FdI e le opposizioni

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«Accuse false». Il presidente della Commissione parlamentare sul Covid, il meloniano Marco Lisei, si difende dagli addebiti delle opposizioni che, per mezzo di una lettera inoltrata ai presidenti delle Camere, hanno rivelato che due testimoni che sarebbero dovuti essere sentiti nel corso dei lavori assembleari in programma, erano già stati ascoltati in una caserma da consulenti di Fratelli d’Italia. «C’era una delega investigativa alle sommarie informazioni, svolte dai consulenti magistrati e fo