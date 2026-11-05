Tutti in festa per Bettini, lui: «Primarie diaboliche»

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«Va bene, adesso faremo le primarie, secondo me sono un esercizio particolarmente diabolico, quello di competere fra di noi, l’obiettivo è vincere le elezioni». Siamo al discorso, qualche appunto scritto sulla tovaglia di carta, davanti centocinquanta invitati malcontati, qualcuno si è imbucato ma del resto non c’è niente da nascondere, alla Villetta di Garbatella, cuore rosso di Roma, si festeggia il compleanno numero 74 di Goffredo Bettini, fondatore del Pd, instancabile tessitore di alleanze,