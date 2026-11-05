il compleanno

Tutti in festa per Bettini, lui: «Primarie diaboliche»

Daniela Preziosi
05 novembre 2026 • 21:06Aggiornato, 05 novembre 2026 • 21:12
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Alla Villetta di Garbatella, cuore rosso di Roma, le festa per il compleanno numero 74 di Goffredo Bettini, fondatore del Pd, instancabile tessitore di alleanze. Il regalo più grande? «Sarebbe vincere le elezioni

«Va bene, adesso faremo le primarie, secondo me sono un esercizio particolarmente diabolico, quello di competere fra di noi, l’obiettivo è vincere le elezioni». Siamo al discorso, qualche appunto scritto sulla tovaglia di carta, davanti centocinquanta invitati malcontati, qualcuno si è imbucato ma del resto non c’è niente da nascondere, alla Villetta di Garbatella, cuore rosso di Roma, si festeggia il compleanno numero 74 di Goffredo Bettini, fondatore del Pd, instancabile tessitore di alleanze,

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.