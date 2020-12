Il premier Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa per presentare le misure del nuovo decreto per il contenimento dei contagi da Covid-19 nel periodo per le feste. Il consiglio dei ministri ha da poco approvato il nuovo decreto legge che interviene sugli spostamenti.

Il provvedimento arriva dopo giorni di scontri e polemiche in seno alla maggioranza, con parte dell’esecutivo – appoggiato anche dal Cts e da molti governatori delle regioni – orientato a imporre una nuova zona rossa in tutto il territorio nazionale e l’altra parte – compreso il premier Conte – che invece non vorrebbe nuove restrizioni così drastiche.

Articolo in aggiornamento

Dove rivedere la conferenza di Conte in streaming

Il discorso di Conte resta disponibile online. Ad esempio, sul profilo Facebook del presidente del Consiglio o sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Ci sono però anche altre alternative: i canali tv che manderanno in onda la conferenza del premier hanno infatti anche la versione streaming. Per chi fosse interessato, basterà accedere (gratuitamente) alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o sulla diretta streaming di La7. Stesso discorso per i siti di SkyTg24, Tgcom24 e RaiNews.

